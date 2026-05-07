Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Rafia (35) aus Plaidt leidet an aplastischer Anämie, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Erst vor Kurzem erfuhr sie, dass sie nur durch eine Stammzellspende weiterleben kann.

2018 ist Rafia gemeinsam mit ihrer Familie aus Afghanistan geflohen, um sich in Deutschland ein neues Leben aufzubauen. Ihre beiden Söhne, Hamid (3) und Ahmad (15), sind ihr Ein und Alles.

All ihre liebsten Hobbys – Nähen, Kochen und Gartenarbeit – kann Rafia inzwischen nicht mehr ausüben. Sie ist zu schwach und leidet häufig unter Atemnot. Selbst das Spielen mit ihrem jüngsten Sohn fällt ihr zunehmend schwer.

Um Rafia zu helfen, ruft ihre Familie gemeinsam mit der Flüchtlingsinitiative „Fremde werben Freunde“ und der DKMS zur Unterstützung auf.

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