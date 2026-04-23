Spring ein: Mila braucht dich!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Die 10-jährige Rope Skipperin Mila ist schwer krank und benötigt dringend eine Stammzellspende

Die Diagnose aplastische Anämie, eine seltene Erkrankung des Knochenmarks, bringt das Leben von Mila und ihrer Familie plötzlich komplett aus dem Takt. Statt unbeschwert Zeit mit ihren Freund:innen zu verbringen, wartet Mila nun sehnsüchtig auf ihr lebensrettendes Match. Nur durch eine Stammzellspende kann sie endlich wieder gesund werden.

Beim Rope Skipping geht es um Rhythmus, Ausdauer und Zusammenhalt – genau diesen Teamgeist braucht jetzt auch Mila. Wie im Sport zählt auch hier jede und jeder Einzelne. Die Registrierung ist einfach, schnell und kann Leben retten.

Deshalb rufen die Bieber Jumpers auf: Mach mit und spring ein – für Mila und andere Betroffene!

Registriere dich vor Ort!

25.04.2026 10:00-16:00 Uhr Deutsche Rope Skipping Meisterschaft

26.04.2026 10:00-16:00 Uhr Großsporthalle, Evreuxring 31, 65428 Rüsselsheim am Main