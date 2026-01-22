Spender:in werdenGeld spenden
Patient Robert am Wasser
Patient Robert am Wasser

FÜR SEINEN LEBENSWEG BRAUCHT ROBERT DICH

FÜR SEINEN LEBENSWEG BRAUCHT ROBERT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Nach einem langen, erfüllten Berufsleben sollte für Robert jetzt eigentlich eine Zeit voller sportlicher Unternehmungen, Aktivitäten mit Familie und Freunden und viel Lachen beginnen. Vor Kurzem ist der 65-Jährige in Rente gegangen. Doch eine routinemäßige Blutuntersuchung beim Arzt macht alle Zukunftspläne auf einen Schlag zunichte: Ende Dezember erhält Robert die Diagnose akute myeloische Leukämie. An einer Stammzelltransplantation führt kein Weg vorbei. Deshalb benötigt er dringend eine:n passende:n Spender:in, um wieder gesund zu werden.

„Leukämie kann jede:n treffen - ohne Vorwarnung - und den Betroffenen und deren Umfeld den Boden unter den Füßen wegziehen. Robert wünscht sich ein langes, aktives Leben und noch viele Momente mit seiner Familie. Bitte registriere dich als Stammzellspender:in und schenke ihm und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben”, bittet Roberts Familie die Öffentlichkeit.

Robert und seine Familie an einem Aussichtspunkt. Hinter ihnen ist das Meer zu sehen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE22 7004 0060 8987 0009 53
Verwendungszweck: Robert

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit


Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
