FÜR SEINEN LEBENSWEG BRAUCHT ROBERT DICH

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Nach einem langen, erfüllten Berufsleben sollte für Robert jetzt eigentlich eine Zeit voller sportlicher Unternehmungen, Aktivitäten mit Familie und Freunden und viel Lachen beginnen. Vor Kurzem ist der 65-Jährige in Rente gegangen. Doch eine routinemäßige Blutuntersuchung beim Arzt macht alle Zukunftspläne auf einen Schlag zunichte: Ende Dezember erhält Robert die Diagnose akute myeloische Leukämie. An einer Stammzelltransplantation führt kein Weg vorbei. Deshalb benötigt er dringend eine:n passende:n Spender:in, um wieder gesund zu werden.

„Leukämie kann jede:n treffen - ohne Vorwarnung - und den Betroffenen und deren Umfeld den Boden unter den Füßen wegziehen. Robert wünscht sich ein langes, aktives Leben und noch viele Momente mit seiner Familie. Bitte registriere dich als Stammzellspender:in und schenke ihm und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben”, bittet Roberts Familie die Öffentlichkeit.