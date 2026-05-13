Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Patient Micha mit seiner Familie, links der Sohn und rechts die Frau. Alle sitzen draußen vor einem Tisch und lächeln
Patient Micha mit seiner Familie, links der Sohn und rechts die Frau. Alle sitzen draußen vor einem Tisch und lächeln

GEMEINSAM STARK FÜR MICHA

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Stammzellspender:in für Micha aus Tiefenthal gesucht

Wie schnell sich ein Leben ändern kann, zeigt die Geschichte von Micha (55) aus Tiefenthal.
Seit Ostern ist alles anders: Völlig unerwartet erhielt Micha die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock für ihn, seine Frau und seine beiden Kinder, den die Familie erst einmal verarbeiten musste. Noch vor kurzem stand er voller Energie in seinem Imbiss „Höfchen“ und strampelte mit dem Rennrad den Berg hinauf.

Aufgeben kommt für Micha und seine Familie jedoch nicht infrage. Jetzt zählt jede Unterstützung, denn Micha braucht dringend eine Stammzelltransplantation, um wieder gesund zu werden. Gemeinsam wird deshalb ein:e passende:r Spender:in gesucht.

Hilfst du mit? Registriere dich bei der DKMS und werde laut für Micha! Denn nur gemeinsam sind wir stark im Kampf gegen Blutkrebs.
Eine Collage, links ist Michas Familie zusammen in einem Biergarten, rechts ist Micha auf der Arbeit im Imbiss zu sehen
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE19 7004 0060 8987 0010 07
Verwendungszweck: Micha

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren
Registrierungsaktion für Micha
Ein Mann, ein Junge und eine Frau sitzen Arm in Arm und lächeln.
Registrierungsaktion
Gemeinsam stark für Micha
Neu-Bamberg
13.06.2026

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH