ROBERT BRAUCHT DEINE HILFE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Familie, Arbeit, paddeln, Rad- oder Motorradfahren, wandern: Robert (61 J.) war immer aktiv. Wenn jemand Unterstützung brauchte, war Robert zur Stelle - ob in der Familie, in Vereinen, beruflich oder als freundschaftlicher Ratgeber. Er ist ein Netzwerker und liebt es, mit Menschen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und sie zu gemeinsamen Aktivitäten zusammenzubringen. Jetzt braucht Robert selbst ein Netzwerk und Hilfe, denn seit Längerem entwickeln sich bei ihm selbst kleinste Erkältungen oder Infekte zu kaum behandelbaren Krankheitskrisen.

Mittlerweile steht fest, dass Robert an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems leidet. Nur mit einer Stammzellspende kann er überleben.

Leider wurde bislang kein passender Spender bzw. keine passende Spenderin gefunden.

Deshalb bittet dich Robert um Hilfe nach dem Motto: “Mund auf. Stäbchen rein, Spender sein!”

Vielleicht bist gerade du für Robert der genetische Zwilling und ermöglichst mit deiner Stammzellspende das Weiterleben Roberts oder eines anderen Menschen auf der Welt.