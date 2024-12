ROSALIES NEUJAHRSWUNSCH: WIEDER GESUND WERDEN

Registriere dich für Rosalie und andere Blutkrebserkrankte!

Die kleine Rosalie hat in ihren drei Lebensmonaten bereits mehr erlebt, als andere ein Leben lang: Nur wenige Wochen nach der Geburt ging es ihr plötzlich sehr schlecht. Sie hatte Atemprobleme und wurde immer blasser. Ihre Eltern brachten sie in die Notaufnahme und von dort ging es direkt mit dem Hubschrauber in eine Kinderklinik auf die Intensivstation. Die Diagnose: akute myeloische Leukämie. Die Klinik konnte sie seitdem nur für wenige Tage verlassen und hat in ihrem bisherigen Leben mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als zuhause. Wie viele andere Kinder mit dieser Diagnose benötigt auch Rosalie eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Die Familie ist ganz für Rosalie da, die Eltern und ihr großer Bruder sind bei den Chemotherapien, die sie durchläuft, stets an ihrer Seite. „Rosalie hat nach 6 Wochen diese schreckliche Diagnose erhalten. Man sieht also, dass es jede:n jederzeit treffen kann.

Du kannst mit einer Registrierung möglicherweise helfen, dass Rosalie hoffentlich irgendwann ins richtige Leben starten kann”, so die Angehörigen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellpender:in registrieren.