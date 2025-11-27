Spender:in werdenGeld spenden
Eine Gruppe von Menschen posiert für ein Foto

RTL NFL tackelt Blutkrebs!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Zu Thanksgiving startet RTL NFL gleich den nächsten Drive gegen Blutkrebs! Mach mit, bestell dein Registrierungsset und werde Teil des Teams, das Leben rettet!

2024 trifft den 17-jährigen Jason von den Stuttgart Scorpions abseits des Spielfelds ein harter Schlag: die Diagnose Leukämie. Keine Trainings mehr für den passionierten Footballspieler, keine Spiele mit seinen Mannschaftskollegen und eine gigantische Herausforderung vor der Brust: Blutkrebs besiegen.

Ein Jahr später hat Jason eine lebensrettende Stammzellspende erhalten. Noch immer kämpft er mit den Nachwirkungen der Erkrankung, aber der junge Mann ist – so die Mediziner:innen – auf dem richtigen Weg. Und er hat die Hoffnung nie aufgegeben, die Diagnose zu überstehen und wieder zurückzukommen, um bald wieder selbst Football spielen zu können.

Ein Fußballspieler in einer rot-weißen Uniform

Football is family! Gemeinsam punkten wir gegen Blutkrebs!

Möglich gemacht hat das jemand, der sich in der Vergangenheit entschieden hat, ins „Team DKMS“ einzutreten – als mögliche:r Stammzellspender:in. Genau diesen Schritt ging auch Football-Fan Kevin. Der 39-Jährige hat sich nach dem Aufruf der RTL-Crew im Dezember 2024 kurzerhand selbst registriert.

Registrierungsset bestellt, Abstriche mit den Wattestäbchen zuhause gemacht, zurück damit an die DKMS – und nur wenige Monate später wurde er im Sommer 2025 selbst zum Stammzellspender.

„Ehrlich gesagt ist das kein großer Aufwand. Die drei bis fünf Stunden am Entnahmegerät kann man problemlos investieren, um ein Leben zu retten!“ - Spender Kevin

Positiver Nebeneffekt. Kevin erhielt hohen Besuch während seiner Spende im Kölner DKMS Collection Center. Niemand anderes als RTL-Moderator und NFL-Urgestein Jan Stecker kam zur Spende vorbei. Der hat nur Bewunderung für die Spende von Kevin übrig: „Dass Du jetzt Spender bist für jemanden, der durch Dich überleben kann, ist – glaube ich – die schönste Sache der Welt.“

Ein Mann steht neben einem Mann in einem Krankenhausbett
Ein Mann liegt in einem Krankenhausbett mit einem Mann auf einem Stuhl.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
