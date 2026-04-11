RUN100 - LAUFEND LEBEN RETTEN

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein

Moin,

mein Name ist Moritz und ich durfte 2018 einem Kleinkind Stammzellen spenden. Das Kind geht mittlerweile zur Schule und rückblickend war das eines der schönsten Dinge, die ich in meinen 30 Lebensjahren machen durfte. Damals habe ich mich bei einer DKMS-Aktion meines Hockeyvereins registriert und ein paar Wochen später von dem Match erfahren.

Seit dem Ende meiner aktiven Hockeyzeit suche ich immer wieder neue sportliche Herausforderungen. Dieses Jahr laufe ich am 27. September meinen ersten Marathon in Berlin. Und weil es viel zu viele Menschen gibt, die krankheitsbedingt und alles andere als freiwillig an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen, habe ich mir bis zum Startschuss ein weiteres Ziel gesetzt: 100 neue Stammzellspender:innen finden.

Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dich hier registrierst und/oder so vielen Menschen wie möglich in deinem Umkreis von der Aktion erzählst. Vielen lieben Dank!

Euer Moritz

Spender Moritz beim Marathonlauf mit Freund
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