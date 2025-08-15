LEBENSRETTERIN SUCHT LEBENSRETTER:IN

Normalerweise hilft Saskia Menschen in der Not – jetzt braucht sie selbst Hilfe

Ein Leben ohne Feuerwehr? Für Saskia wäre das ein Leben ohne Familie. Sie ist Feuerwehrfrau aus Leidenschaft, wirft sich mit Elan in ihre Einsatzkleidung, um Menschen in Not zu helfen.

Doch plötzlich ist alles anders: Saskia braucht selbst Hilfe. Im Juli bekommt die 28-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Die Chemotherapie reicht nicht, um sie zu retten. Sie braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bislang wurde kein:e passende:r Spender:in gefunden.

Jetzt kannst Du handeln: Gib Hoffnung, rette Leben und registriere Dich als Stammzellspender:in – für Saskia und all jene, die auf eine zweite Chance warten.