Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Eine Frau in Feuerwehruniform, die einen Schlauch hält.
Eine Frau in Feuerwehruniform, die einen Schlauch hält.

LEBENSRETTERIN SUCHT LEBENSRETTER:IN

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Normalerweise hilft Saskia Menschen in der Not – jetzt braucht sie selbst Hilfe

Ein Leben ohne Feuerwehr? Für Saskia wäre das ein Leben ohne Familie. Sie ist Feuerwehrfrau aus Leidenschaft, wirft sich mit Elan in ihre Einsatzkleidung, um Menschen in Not zu helfen.

Doch plötzlich ist alles anders: Saskia braucht selbst Hilfe. Im Juli bekommt die 28-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Die Chemotherapie reicht nicht, um sie zu retten. Sie braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bislang wurde kein:e passende:r Spender:in gefunden.

Jetzt kannst Du handeln: Gib Hoffnung, rette Leben und registriere Dich als Stammzellspender:in – für Saskia und all jene, die auf eine zweite Chance warten.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE31 7004 0060 8987 0008 88

Verwendungszweck: Saskia

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH