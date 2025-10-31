Spender:in werdenGeld spenden
Patient Dr. Schley in der Praxis
Private Aktion

Gemeinsam für Dr. Schley

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Unser geschätzter und langjähriger Arztkollege, Dr. Philipp Schley, hat die Diagnose Blutkrebs erhalten. Damit er wieder gesund wird, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Um die Suche nach seinem genetischen Zwilling zu unterstützen, rufen Freund:innen, Weggefährt:innen und Arbeitskolleg:innen zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen auf. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich registrieren lassen und somit Hoffnung für Dr. Schley und andere Betroffene schenken. Die Registrierung ist einfach und kostenfrei.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE80 640 700 850 179 000 518
Verwendungszweck: KMF 020

