Gemeinsam für Dr. Schley

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Unser geschätzter und langjähriger Arztkollege, Dr. Philipp Schley, hat die Diagnose Blutkrebs erhalten. Damit er wieder gesund wird, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Um die Suche nach seinem genetischen Zwilling zu unterstützen, rufen Freund:innen, Weggefährt:innen und Arbeitskolleg:innen zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen auf. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich registrieren lassen und somit Hoffnung für Dr. Schley und andere Betroffene schenken. Die Registrierung ist einfach und kostenfrei.