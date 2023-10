GEMEINSAM SIND WIR STARK

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Sebastian (20) aus Stuttgart sorgt mit seinem ansteckenden Lachen bei Familie und Freunden immer für gute Laune. Er hat immer ein offenes Ohr und hilft und unterstützt, wo er kann. Seit seiner Kindheit dreht sich bei ihm alles um Fußball. Der junge Mann will seine Leidenschaft zum Beruf machen und studiert seit einem Jahr dual Sportmanagement beim 1.FC Heidenheim. Er ist durch und durch ein Familienmensch und kennt seinen besten Freund schon seit der Krabbelgruppe. Gemeinsam teilen sie die Begeisterung für den Fußball. So verpasst er kaum ein Heimspiel des VfB Stuttgarts und feuert die Mannschaft an.



Der junge Mann, der ein Leben voller Pläne und Träume hat, ist an Leukämie, Blutkrebs erkrankt.

Jetzt braucht er dringend eine Stammzellspende. Sebastian sucht seinen genetischen Zwilling.



Bitte registriere dich! Für Sebastian und viele andere. Danke!