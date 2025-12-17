GEMEINSAM FÜR MEHR ZWEITE CHANCEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Shawn ist schwer krank. Er hat Blutkrebs.

Shawn wird von seiner Familie und seinen Freund:innen als warmherziger und liebevoller Mensch beschrieben. Mit seiner offenen und freundlichen Art berührt er alle um sich herum. Doch Shawn, der sonst immer für andere da ist, ist nun selbst auf Hilfe angewiesen: Er hat Blutkrebs.

Seit der Diagnose vor wenigen Wochen spielt sich sein Alltag im Krankenhaus ab. Dabei sehnt er sich nach seinem Zuhause – auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick ist. Doch daran ist aktuell nicht zu denken. Um zu überleben, braucht Shawn eine Stammzellspende.

Zwar haben sich bereits viele Menschen registriert, doch der Passende war bisher nicht dabei. Shawn bleibt seinem Motto „Kopf hoch und kämpfen!“ treu und gibt jeden Tag alles, um sich seine großen Träume zu erfüllen: wieder gesund zu werden, die Welt zu bereisen und bald in seinen Beruf zurückzukehren.

Shawn ist Polizist mit Herz und Seele. Hilf ihm dabei bald wieder Seite an Seite mit seinem Team zu stehen . Vielleicht bist genau du das passende Match. Registriere dich als Stammzellspender:in für Shawn und andere Betroffene!