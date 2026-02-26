Gemeinsam für Silke

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

„Silke kämpft ums Überleben, denn sie hat Primäre Myelofibrose, eine chronische Erkrankung, die ihr Knochenmark angreift. Seit Kurzem weiß sie, dass sie ohne eine passende Stammzellenspende keine Überlebenschance hat. Silke möchte die Hochzeit ihres einzigen Kindes erleben, mit ihrem Mann reisen, lachen, tanzen, Yoga machen, Tennis spielen – einfach wieder leben. Daher zählt im Moment nur eines: einen passenden Spender oder eine passende Spenderin zu finden. Bitte registriere Dich. Ein einfacher Wangenabstrich kann Silke das Leben retten. Teilt diesen Aufruf. Sprecht darüber. Handelt jetzt. Denn vielleicht bist genau DU Silkes letzte Chance”, appelliert Silkes Familie.