Silke und ihr Mann vor einer schönen Skyline
Silke und ihr Mann vor einer schönen Skyline

Gemeinsam für Silke

Jetzt Geld spenden!

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

„Silke kämpft ums Überleben, denn sie hat Primäre Myelofibrose, eine chronische Erkrankung, die ihr Knochenmark angreift. Seit Kurzem weiß sie, dass sie ohne eine passende Stammzellenspende keine Überlebenschance hat. Silke möchte die Hochzeit ihres einzigen Kindes erleben, mit ihrem Mann reisen, lachen, tanzen, Yoga machen, Tennis spielen – einfach wieder leben. Daher zählt im Moment nur eines: einen passenden Spender oder eine passende Spenderin zu finden. Bitte registriere Dich. Ein einfacher Wangenabstrich kann Silke das Leben retten. Teilt diesen Aufruf. Sprecht darüber. Handelt jetzt. Denn vielleicht bist genau DU Silkes letzte Chance”, appelliert Silkes Familie.

Silke mit ihren beiden Geschwistern
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
DKMS Kontakt
Eine Frau in einem schwarzen Anzug
Nicola Wenderoth
Spenderneugewinnung
wenderoth@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE21700400608987000971
Verwendungszweck: Silke

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
