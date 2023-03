ICH WILL LEBEN

Simon (13) ist ein Junge voller Humor, der sich auch durch seine Krankheit nicht einschüchtern lässt. Er ist ein echter Kämpfer, der alle Menschen, die ihn lieben und kennen, beeindruckt. Bereits im Oktober 2020 erhielt Simon die Diagnose Ewing Sarkom (bösartiger Knochentumor). Nach vielen Chemotherapien und einer Amputation des rechten Unterschenkels ist Simon im November 2021 endlich krebsfrei. Doch nur neun Monate später ist der Krebs wieder da. Jetzt kann Simon nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden.



Er hat noch so vieles in seinem Leben vor, möchte mehr Zeit mit seiner Familie und seinen Freund:innen verbringen, den Sand und das Wasser an seinem Fuß spüren und viele weitere Sonnenunter- und aufgänge erleben. Deswegen: Lasst Euch registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretterin oder Lebensretter gefunden und für Simon und andere Patient:innen zum Helden werden!