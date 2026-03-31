DEIN NÄCHSTER MOVE: LEBEN RETTEN!

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Krankenhaus statt Cruising auf dem Brett. Seit der Diagnose akute

myeloische Leukämie (AML) steht Axels Leben Kopf. Um den aggressiven

Blutkrebs zu besiegen, ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen.

Statt gemeinsam mit seinen Freund:innen draußen zu skaten und unbeschwert

unterwegs zu sein, bestimmen nun Therapien und Kliniktermine Axels Alltag.

Doch er hat ein klares Ziel: Axel will zurück ins Leben und zurück aufs Board.

Für viele Patient:innen wie Axel ist eine Stammzellspende die einzige Hoffnung

auf Heilung. Mach deinen Move und registriere dich bei der DKMS.

