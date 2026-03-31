DEIN NÄCHSTER MOVE: LEBEN RETTEN!

Kickflip kann warten - Drop in registrier dich
Krankenhaus statt Cruising auf dem Brett. Seit der Diagnose akute
myeloische Leukämie (AML) steht Axels Leben Kopf. Um den aggressiven
Blutkrebs zu besiegen, ist er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen.
Statt gemeinsam mit seinen Freund:innen draußen zu skaten und unbeschwert
unterwegs zu sein, bestimmen nun Therapien und Kliniktermine Axels Alltag.
Doch er hat ein klares Ziel: Axel will zurück ins Leben und zurück aufs Board.
Für viele Patient:innen wie Axel ist eine Stammzellspende die einzige Hoffnung
auf Heilung. Mach deinen Move und registriere dich bei der DKMS.
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56
Verwendungszweck: MJM016