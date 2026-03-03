SSV Ulm gegen Blutkrebs!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, weltweit alle 27 Sekunden.

Viele Patientinnen und Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben und mit der Suche nach einer geeigneten Spenderin oder einem geeigneten Spender beginnt auch oft ein Wettlauf gegen die Zeit.

Einige Patient:innen finden ihren genetischen Zwilling. Doch leider gibt es auch viele, die bis heute auf die passenden Stammzellen warten – und damit auch auf ihre Chance weiter zu leben. Je schneller ein „Match“ gefunden wird, desto größer ist die Überlebenschance!

Wir als Team setzen uns für die Registrierung von potenziellen Stammzellspender:innen ein.

Bitte unterstütze die wertvolle Arbeit der DKMS und registriere dich hier als potenzielle:r Stammzellspender:in.

Viele Dank für deine Unterstützung!