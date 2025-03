HOFFNUNG PFLANZEN - FÜR STEFFI UND ANDERE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Lebensretter:in für Mama Steffi gesucht

Steffi (39), gebürtig aus Böhmenkirch, sprüht vor Lebensfreude. Mit ihren zwei kleinen Töchtern und ihrem Mann genießt sie die Zeit in vollen Zügen: beim Reisen, mit gutem Essen und in der Natur. „Anpflanzen, gießen, graben - und dann jede Blüte feiern”, so spricht Steffi über ihr liebstes Hobby, das Gärtnern. Ihre beste Freundin beschreibt Steffi als „wahre Kämpferin”. Eine Eigenschaft, die sie seit Mitte Januar dringender denn je braucht, denn Steffi hat Blutkrebs. Eine zunächst harmlose Grippe stellte sich nach mehreren Untersuchungen als Leukämie heraus. Eine Schocknachricht, die das Leben der Familie völlig auf den Kopf stellt. Um wieder gesund zu werden, braucht Steffi eine Stammzellspende. Familie und Freund:innen rufen auf: „Lasst Steffi wieder aufblühen! Wenn ihr gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt seid, registriert euch als Stammzellspender:innen für Steffi und andere Betroffene weltweit.”

„Ich möchte noch so viel erleben und meinen zwei Töchtern die Welt zeigen!”