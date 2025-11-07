Nicht unser Papa!

Stephans Kinder bangen um das Leben ihres Vaters – nur eine Stammzellspende kann ihn retten.

Stephan ist so vieles. Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann. Aber vor allem ein liebevoller Mensch. Der 51-Jährige ist der Fels in der Brandung. Für seine Eltern und Schwester, für seine drei Kinder Justus (19), Clara (17) und Emma (9) wie auch für seine Partnerin Nina und ihre beiden Kinder Marie und Leo.

Stephans große Kinder mussten bereits den Verlust ihrer Mama verkraften. Nun schwebt auch noch ihr Papa in Lebensgefahr: Stephan leidet an akuter myeloischer Leukämie. Ohne eine Stammzellspende kann er nicht überleben.

„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand sich zu registrieren. Daher bitten wir jeden, der es möglich machen kann: Registriere dich!”