Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Patient Stephan macht ein Selfie mit seiner Familie vor schöner Kulisse.
Patient Stephan macht ein Selfie mit seiner Familie vor schöner Kulisse.

Nicht unser Papa!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Stephans Kinder bangen um das Leben ihres Vaters – nur eine Stammzellspende kann ihn retten.

Stephan ist so vieles. Ratgeber, Geschichtenerzähler, Grillmeister, Geschäftsmann. Aber vor allem ein liebevoller Mensch. Der 51-Jährige ist der Fels in der Brandung. Für seine Eltern und Schwester, für seine drei Kinder Justus (19), Clara (17) und Emma (9) wie auch für seine Partnerin Nina und ihre beiden Kinder Marie und Leo.

Stephans große Kinder mussten bereits den Verlust ihrer Mama verkraften. Nun schwebt auch noch ihr Papa in Lebensgefahr: Stephan leidet an akuter myeloischer Leukämie. Ohne eine Stammzellspende kann er nicht überleben.

Collage bestehend aus zwei Fotos. Links: Stephan mit seiner Familie im Ski-Urlaub. Rechts: Stephan auf der Skipiste.
„Unser Verlust wäre so viel größer als der Aufwand sich zu registrieren. Daher bitten wir jeden, der es möglich machen kann: Registriere dich!”
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Carla Tiedt
Spenderneugewinnung
tiedt@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE83 7004 0060 8987 0009 22
Verwendungszweck: Stephan

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH