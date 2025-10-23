Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Susana macht ein Selfie
Susana macht ein Selfie

Wenn Mut tanzt und Hoffnung lacht - Susana will leben!

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Registriere dich für Susana als Stammzellspender:in

Bereits 2022 erlebte Susana einen schweren Schicksalsschlag, als sie die Diagnose Brustkrebs erhielt. Doch die heute 36-jährige Ehefrau und Mutter von zwei Kindern besiegte den Krebs. „Susi musste schon viel durchmachen, doch sie hat nie ihre positive Lebenseinstellung verloren. Sie gibt alles für ihre Familie: Geduld, Liebe und Geborgenheit”, berichtet eine Freundin. Jetzt fordert das Schicksal die Familie aus Reutlingen erneut heraus: Susana ist an akuter Leukämie, Blutkrebs erkrankt. Seitdem ist sie in der Klinik, macht eine Chemotherapie und benötigt nun eine Stammzellspende. „Den Kindern fehlt die Mama zu Hause, der Papa ist von der Arbeit freigestellt und versucht, den Alltag mit den Kindern so gut es geht zu meistern”, so die Angehörigen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich als Stammzellspender:in registrieren lassen.

Fotocollage von Susana und ihrer Familie
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE69 7004 0060 8987 0004 95
Verwendungszweck: Susana

Weitere Informationen für Journalist:innen
Media Center
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH