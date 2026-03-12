Spender:in werdenGeld spenden
Ein kleiner junge mit dunkeln Haaren sitzt an einem Tisch und packt ein Geschenk aus.
Für Titos und andere

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Titos aus Düsseldorf ist erst vier Jahre alt und kämpft schon sein ganzes Leben mit einer seltenen angeborenen Bluterkrankung. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Auf den ersten Blick wirkt Titos wie ein ganz normaler Vierjähriger: Er entdeckt neugierig die Welt, fährt gerne Rad, klettert auf alles hoch und spielt mit seinem älteren Bruder. Doch sein Alltag ist anders als der vieler anderer Kinder. Titos muss täglich Medikamente nehmen und regelmäßig für Bluttransfusionen ins Krankenhaus. Ohne eine passende Spenderin oder einen passenden Spender kann er die Krankheit nicht besiegen. Seine Familie wünscht sich nur eines: dass Titos endlich ein unbeschwertes Leben führen darf – so wie andere Kinder in seinem Alter.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links: ein kleiner Junge mit Mütze in einer Dinofigur. Rechts: zwei Jungs sitzen an einem Tisch und machen Peace-Zeichen mit ihren Fingern.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
© 2026 DKMS Group gGmbH