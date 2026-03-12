Für Titos und andere

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Titos aus Düsseldorf ist erst vier Jahre alt und kämpft schon sein ganzes Leben mit einer seltenen angeborenen Bluterkrankung. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Auf den ersten Blick wirkt Titos wie ein ganz normaler Vierjähriger: Er entdeckt neugierig die Welt, fährt gerne Rad, klettert auf alles hoch und spielt mit seinem älteren Bruder. Doch sein Alltag ist anders als der vieler anderer Kinder. Titos muss täglich Medikamente nehmen und regelmäßig für Bluttransfusionen ins Krankenhaus. Ohne eine passende Spenderin oder einen passenden Spender kann er die Krankheit nicht besiegen. Seine Familie wünscht sich nur eines: dass Titos endlich ein unbeschwertes Leben führen darf – so wie andere Kinder in seinem Alter.