TOLA WILL LEBEN

Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Tola ist erst 12 Jahre alt und kämpft bereits gegen eine schwere Krankheit.

Sie leidet am Myelodysplastischen Syndrom, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Die einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Die Diagnose erhalten Tola und ihre Familie Anfang Februar 2026. Tola selbst sieht ihre Krankheit als eine Herausforderung – und genau so begegnet sie ihr auch: mutig, stark und tapfer.

Tola liebt es, Lego zu bauen und mit ihrem Bruder zu spielen. Zu ihren Lieblingsfilmen gehören Alles steht Kopf und Susi und Strolch. Sie ist ein fröhliches, kreatives Mädchen mit großen Träumen.

Früher wollte sie einmal Stewardess werden. Heute hat Tola nur einen einzigen großen Wunsch: wieder gesund zu werden. Sie möchte mit ihrer Familie in den Urlaub fahren, unbeschwert lachen und sich irgendwann vielleicht den Traum von einer eigenen Katze erfüllen.

Bitte lasst euch registrieren.

Für Tola. Für das Leben. Für die Hoffnung.