Ein Mädchen mit braunen Haaren lächelt.
Ein Mädchen mit braunen Haaren lächelt.

TOLA WILL LEBEN

Schenke Blutkrebspatient:innen Hoffnung und Mut

Tola ist erst 12 Jahre alt und kämpft bereits gegen eine schwere Krankheit.

Sie leidet am Myelodysplastischen Syndrom, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Die einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende.

Die Diagnose erhalten Tola und ihre Familie Anfang Februar 2026. Tola selbst sieht ihre Krankheit als eine Herausforderung – und genau so begegnet sie ihr auch: mutig, stark und tapfer.

Tola liebt es, Lego zu bauen und mit ihrem Bruder zu spielen. Zu ihren Lieblingsfilmen gehören Alles steht Kopf und Susi und Strolch. Sie ist ein fröhliches, kreatives Mädchen mit großen Träumen.

Früher wollte sie einmal Stewardess werden. Heute hat Tola nur einen einzigen großen Wunsch: wieder gesund zu werden. Sie möchte mit ihrer Familie in den Urlaub fahren, unbeschwert lachen und sich irgendwann vielleicht den Traum von einer eigenen Katze erfüllen.

Bitte lasst euch registrieren.
Für Tola. Für das Leben. Für die Hoffnung.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links: Eine Frau mit Sonnenbrille und ein junges Mädchen, was in eine Decke eingewickelt ist, machen Kussmünder. Rechts: Dieselben Personen stehen zusammen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Mehr zu unserer Arbeit

Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
Überzeuge deine Freund:innen
