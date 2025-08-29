Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mann tätowiert einen Arm
TwinWin - Hier als Stammzellspender:in registrieren

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Rette deinen dir (noch) unbekannten Zwilling!

Ein Tattoo, das Hoffnung schenkt und hilft, Leben zu retten?  Mit dem Tattoo Twin Win kannst du Aufmerksamkeit für das Thema Stammzellspende schaffen und dich mit Betroffenen und Supportern solidarisieren. Und mit deiner Registrierung als Stammzellspender:in kannst du potenziell Leben retten!

Hintergrund: Tätowierer Jers und seine Frau Gina haben vor 2 Jahren die Nachricht erhalten, dass ihre Tochter Hailey eine Stammzellspende benötigt. Mit Freunden und Familie wurde deutschlandweit auf das Thema aufmerksam gemacht und viele Menschen haben sich registriert. Einige Zeit später hat Hailey ihr passendes Match gefunden und konnte die Stammzellspende erhalten. Doch viele andere Betroffene warten noch auf ein passendes Match.

Um anderen Erkrankten zu helfen und Aufklärung zu leisten, haben Jers, seine Familie, Kolleg:innen und Freund:innen den Verein Stammzellhelden e.V. gegründet – und ein Stammzellspende-Tattoo entworfen.

Am 20. September (das ist der Weltkindertag und gleichzeitig der Dankestag für Stammzellspender) geht’s los! Bei einer bundesweitern Aktion dank vieler beteiligten Künstler:innen und Helfer:innen in den mitmachenden Tattoostudios stechen lassen.

Das Stammzellspende-Tattoo TwinWin besteht aus zwei Symbolen
1. dem Sternzeichen für Zwilling ♊️
2. einem DNA Strang 🧬
Kombiniert ergibt es optisch eine Sanduhr ⏳ , weil du sehr wenig deiner Zeit opferst und deinem genetischen Zwilling sehr viel Zeit schenkst!

Du hilfst - dir geht’s damit gut.
Jemandem wird geholfen - ihm/ihr geht’s dadurch gut.
Win/Win.
TwinWin!

Setze jetzt ein Zeichen.

Weitere Infos zur Tattoo-Aktion und zu den Standorten findest du hier: jerstattoos.com/twinwin

Macht mit und werdet Stammzellspender:innen: Bestellt euch ein Registrierungsset nach Hause.
Über die Initiator:innen
Jers Tattoos (Erfinder TwinWin Tattoo)
Links und Accounts
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Tielkes
Spenderneugewinnung
tielkes@dkms.de
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
