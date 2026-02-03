ALLE FÜR ULRIKE!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ulrike ist an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit mit ihrer Familie, die sie über alles liebt und die ihr derzeit viel Kraft geben. Auch ihre Katze Miezchen gehört fest zu Ulrikes Leben. Die 68-Jährige aus Neuss ist für ihr großes Herz und ihre offene Art bekannt. Es ist ihr immer wichtig, dass es den Menschen um sie herum gut geht. Jetzt braucht sie selbst dringend Hilfe.

Bitte lass dich bei der DKMS registrieren und schenke Ulrike und anderen Betroffenen die Chance auf Leben.