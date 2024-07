VfB Lübeck gegen Blutkrebs

Kickt mit uns Blutkrebs ins Aus!

Der VfB Lübeck und die DKMS gehen geschlossen in die neue Saison 2024/25! „Gemeinsam Blutkrebs ins Aus kicken“ – unter diesem Motto wird auf den Kampf gegen Blutkrebs aufmerksam gemacht. Denn noch immer gibt es viele Patient:innen weltweit, die keine:n passende Spenderin oder passenden Spender finden. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie einfach und wichtig es ist, sich zu registrieren. Und so möglicherweise Stammzellspender zu werden und einem an Blutkrebs erkrankten Menschen das Leben zu retten“, sagt VfB-Vorstandssprecher Dr. Dieter Gudel.

Das DKMS Logo wird in dieser Saison sowohl bei Heimspielen als auch auswärts auf den Hosen der Regionalliga-Kicker zu sehen sein. Zudem ist die DKMS auf den Banden auf der Lohmühle und mit weiteren Logoplatzierungen auf den verschiedensten Werbemedien präsent. Im Mittelpunkt steht der Aufruf zur Registrierung. VfB-Fans können sich ganz einfach über den Link auf dieser Seite ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Und damit Hoffnung für Betroffene weltweit schenken!