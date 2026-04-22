VFL EINTRACHT HAGEN GEGEN BLUTKREBS

Beim Heimspiel gegen Dessau-Roßlauer HV 06 am 24. April 2026 (19.30 Uhr, Ischelandhalle) steht neben Spitzenhandball auch ein lebenswichtiges Thema im Fokus: der gemeinsame Einsatz gegen Blutkrebs. Zusammen mit der DKMS und Spieltagspartner Zwick GmbH ruft der VfL Eintracht Hagen dazu auf, sich direkt vor Ort oder hier online als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen.
Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Patient:innen weltweit, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Denn nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten.
Handball steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Einsatz füreinander – genau dieser Spirit kann jetzt den entscheidenden Unterschied machen. Jede Registrierung kann Leben retten.
Mach´s wie Philipp Sekowski: Unser U23-Linkshänder hat kurz vor dem Jahreswechsel eine Knochenmarkspende abgegeben. „Ich würde es jederzeit wieder machen“, sagt Philipp und wirbt dafür, am 24. April die Aktion der Eintracht zu unterstützen.