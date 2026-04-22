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Ein Spieler des VfL Eintracht Hagen beim Wangenschleimhautabstrich.
Ein Spieler des VfL Eintracht Hagen beim Wangenschleimhautabstrich.

VFL EINTRACHT HAGEN GEGEN BLUTKREBS

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Beim Heimspiel gegen Dessau-Roßlauer HV 06 am 24. April 2026 (19.30 Uhr, Ischelandhalle) steht neben Spitzenhandball auch ein lebenswichtiges Thema im Fokus: der gemeinsame Einsatz gegen Blutkrebs. Zusammen mit der DKMS und Spieltagspartner Zwick GmbH ruft der VfL Eintracht Hagen dazu auf, sich direkt vor Ort oder hier online als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren und mit einer Stammzellspende womöglich Patient:innen weltweit, die auf eine zweite Lebenschance warten, helfen. Denn nur wer registriert ist, kann als Spender:in gefunden werden und mit einer freiwilligen Stammzellspende ein Leben retten.

Handball steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Einsatz füreinander – genau dieser Spirit kann jetzt den entscheidenden Unterschied machen. Jede Registrierung kann Leben retten.

Mach´s wie Philipp Sekowski: Unser U23-Linkshänder hat kurz vor dem Jahreswechsel eine Knochenmarkspende abgegeben. „Ich würde es jederzeit wieder machen“, sagt Philipp und wirbt dafür, am 24. April die Aktion der Eintracht zu unterstützen.

Philipps ganz Geschichte könnt ihr hier lesen:

https://vfl-eintracht-hagen.de/news/dkms

Eine Collage aus zwei Bildern. Links ein Mann bei der Stammzellspende und rechts ein Mann beim Wagenschleimhautabstrich der Registrierung.
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Janet Mulappancharil
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