Gemeinsam gegen Blutkrebs – Vielfalt rettet Leben!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die Initiative „Vielfalt rettet Leben!“ möchte, gemeinsam mit der DKMS und allen großen Blutspendediensten in Hamburg, über das Thema Stammzellspende und Blutspende aufklären. Unabhängig von Herkunft, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung und Identität möchte die Initiative alle Menschen ansprechen. Die Message lautet: „Blut ist immer Rot – jeder Mensch kann Leben retten!“. Deshalb rufen sie dazu auf, sich als Stammzellspender:in bei der DKMS zu registrieren, um so Menschen mit Blutkrebs das Wertvollste zu schenken was es gibt: eine zweite Chance auf Leben. Zusätzlich findet vom 07.-11.10. eine Blutspende-Aktionswoche in Hamburg statt. Bist du dabei?

