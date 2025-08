SCHENKE VINY HOFFNUNG & LEBEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Linda und Viny kennen sich schon lange, seit einem Jahr sind sie ein Paar.

“Es ist so einfach, sich in jemanden zu verlieben, der einfach er selbst ist, fröhlich und voller Optimismus”

so beschreibt Linda ihren Viny. Die beiden sind Seelenverwandte, beste Freunde und ein inniges Paar. Er liebt das Leben, das Skifahren, interessiert sich für Geschichte und True Crime. Besonders aber liebt er seinen 8-Jährigen Sohn Milo. Er ist sein ganzer Stolz. Doch plötzlich ist alles anders: Viny ist an Blutkrebs erkrankt und braucht dringend eine Stammzellspende. Wie erklärt man das einem 8- Jährigen? Um ihm zu helfen, einen passenden Spender oder eine passende Spenderin zu finden, organisiert Linda eine Registrierungsaktion. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren lassen und so vielleicht das Leben von Viny oder anderen Erkrankten retten!