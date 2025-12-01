Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Band Voxxclub vor Alpenpanorama
Band Voxxclub vor Alpenpanorama

VOXXCLUB GEGEN BLUTKREBS

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Wir möchten Blutkrebspatient:innen Hoffnung schenken


„Wir als junge Männer von voXXclub wollen nicht nur mit unserer Musik das Leben verschönern. Wir sehen uns in der Verantwortung, gemeinsam mit euch – unseren Fans – etwas noch Größeres zu bewegen: Leben zu retten. Denn jeder Mensch kann ein Lebensretter sein. Ein einfacher Wangenabstrich genügt und kann allen Blutkrebspatienten Hoffnung schenken. Registriere dich. Gib Kraft. Sei Teil unserer Mission. Danke, dass du mit uns kämpfst. Danke, dass du Teil der voXXclub-Familie bist.“

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Portraitfoto Pamela Kölbl
Pamela Kölbl
Spenderneugewinnung
koelbl@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE07700400608987000932
Verwendungszweck: PKY090

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH