VOXXCLUB GEGEN BLUTKREBS

Wir möchten Blutkrebspatient:innen Hoffnung schenken





„Wir als junge Männer von voXXclub wollen nicht nur mit unserer Musik das Leben verschönern. Wir sehen uns in der Verantwortung, gemeinsam mit euch – unseren Fans – etwas noch Größeres zu bewegen: Leben zu retten. Denn jeder Mensch kann ein Lebensretter sein. Ein einfacher Wangenabstrich genügt und kann allen Blutkrebspatienten Hoffnung schenken. Registriere dich. Gib Kraft. Sei Teil unserer Mission. Danke, dass du mit uns kämpfst. Danke, dass du Teil der voXXclub-Familie bist.“