In Gedenken an Guido Westerwelle

In einem Zitat aus seinem Buch „Zwischen zwei Leben – Von Liebe, Tod und Zuversicht“ beschreibt Guido Westerwelle eindrücklich: „Krebs ist eine egalisierende Krankheit. Sie erscheint uns so mächtig, dass sie die Betroffenen zu einer Schicksalsgemeinschaft formt. An Krebs zu leiden verbindet die Patienten miteinander und reduziert sie auf die elementaren Dinge des Lebens: Mann oder Frau. Alt oder jung. Gesund oder krank. Reichtum spielt keine Rolle, Herkunft und Hautfarbe auch nicht. Und Prominenz? Erst recht nicht.“



Guido Westerwelle wurde transplantiert und stirbt dennoch am 18. März 2016 an den Folgen seiner Krebsbehandlung.

Mit deiner Stammzellspende gibst du einem Menschen mit Blutkrebs eine zweite Lebenschance und schenkst ihm Hoffnung, seine Krankheit zu besiegen.



Registriere dich jetzt und schenke von hier an jemanden eine zweite Chance.



Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.