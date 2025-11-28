Paula und Wolfgang brauchen unsere Hilfe

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

Die 22-jährige Spitzenseglerin Paula Schütze träumt von den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028. Doch im Moment kämpft sie mit ihrer Familie für ein noch viel wichtigeres Ziel: das Leben ihres Papas Wolfgang.

Paulas Papa leidet an Blutkrebs und ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Bisher konnte noch keine passende Spenderin oder passender Spender gefunden werden.

Jede Registrierung erhöht die Chance auf ein Match – für Wolfgang und viele andere.