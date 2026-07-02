MAMA, WARUM PASSIERT MIR DAS?

Yannis gehört in die Natur, nicht ins Krankenhaus – doch er braucht eine Stammzellspende zum Überleben

Hoch oben auf einem dicken Ast, eine kühle Brise im Gesicht, viele kleine und größere Tiere zum Beobachten – von dieser Szene träumt Yannis. Doch die bittere Realität sieht anders aus: Der Achtjährige ist ans Krankenhausbett gefesselt. Yannis leidet an akuter lymphatischer Leukämie mit Philadelphia Syndrom, einer aggressiven Erkrankung des blutbildenden Systems. Nach einem Jahr voller operativer Eingriffe und Chemotherapien hätte er eigentlich im Mai wieder in die Schule gehen sollen. Doch dann finden sich wieder erkrankte Zellen in seinem Blut. Nun bleibt Yannis nur noch eine Hoffnung: eine Stammzellspende. Doch ein:e passende:r Spender:in ist noch nicht gefunden.

Du kannst helfen: Vielleicht bist du das Match für Yannis oder andere Betroffene. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

„Wir wenden uns besonders an die burundische und ostafrikanische Bevölkerung – registriert euch!“ Grundsätzlich können sich alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren. Da Yannis' Vater Eric aus aus Burundi und seine Mutter Diana aus Deutschland stammen, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er in der burundischen und ostafrikanischen Community in Deutschland eine:n geeignete:n Spender:in findet. Denn die für Stammzellspenden relevanten Gewebemerkmale werden vererbt. Und trotzdem: Jede:r Einzelne erhöht die Überlebenschancen für Yannis und alle anderen Patient:innen weltweit.

„Es kostet dich nur einen minimalen Eingriff, ein paar Stunden deiner Zeit und ein paar Zellen. Für uns bedeutet es das Leben eines wundervollen Jungen, eines stolzen großen Bruders, eines innig geliebten Sohns. Gib dir einen Ruck und registriere dich, damit Yannis wieder gesund werden kann!“

Yannis' Eltern Diana und Eric und seine Schwester Taya wünschen sich nichts mehr, als dass ihr Sohn und großer Bruder eines Tages wieder gesund wird. Denn Yannis hat noch so viele Träume: Mit der Familie nach Burundi reisen, um das Heimatland seines Papas kennenzulernen. Aus der Stadt ziehen und in der Natur direkt an einem See wohnen. Seine Natur- und Tierliebe zum Beruf machen und Falkner oder Biologe werden. Stunts und Saltos auf dem Fahrrad machen wie Fabio Wibmer. Wieder laut singen und tanzen zur Musik von DIKKA, den Prinzen und Bummelkasten. Doch an all das ist gerade nicht zu denken. Den einzigen Trost findet Yannis momentan in seinen Lieblingsserien wie Checker Tobi, der Sendung mit der Maus und Löwenzahn.

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