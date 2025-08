Mama mit Hand und Herz

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Yaprak Muazzez gibt alles für ihre Familie – jetzt kämpfen alle mit ihr gegen den Blutkrebs

Bis zum Schluss klammerten wir uns an die Hoffnung: Es darf nicht wahr sein, dass unsere Mama krank ist. Doch dann kam die Diagnose – akute myeloische Leukämie. Blutkrebs. Ein Schock, der unsere Welt auf den Kopf stellte.

Für die Familie von Yaprak Muazzez zerbricht in diesem Moment alles: Ihre starke Mutter, Großmutter, Partnerin, die mit ganzem Herzen Mama und Oma ist, braucht Hilfe. Jahrelang hat sie all ihre Zeit ihren vier Kindern gewidmet. Jetzt will sie nichts sehnlicher, als ihre Enkel lachen zu hören und sie in den Armen zu halten.

Allein kann sie den Blutkrebs nicht besiegen. Sie braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Vielleicht bist gerade du das passende Match, das Yaprak Muazzez oder anderen Betroffenen eine zweite Chance schenkt.

Registriere dich jetzt – es dauert nur wenige Minuten, kann aber ein ganzes Leben retten.