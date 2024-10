UNSER WUNSCH: DEINE REGISTRIERUNG

Wunsch zum Geburtstag: Registrieren und vielleicht ein Leben retten! Was eine tolle Idee! Zum ersten Geburtstag wünscht sich das Team der Shoppingplattform zave.it keine Geschenke – ganz im Gegenteil, andere sollen beschenkt werden. Bitte unterstützt stattdessen die DKMS, so lautet der Wunsch des Teams.

Zum Beispiel mit einer Registrierung als Stammzellspender:in. Die geht super easy von der eigenen Couch aus und ermöglicht Menschen mit Blutkrebs auf der ganzen Welt die zweite Chance auf Leben. Einfach den Button anklicken und sich so das Registrierungskit nach Hause senden lassen. Drei Wangenabstriche machen, das Kit zurückschicken und man kann vielleicht schon bald ein Leben retten.

Alle 27 Sekunden erkrankt irgendwo auf der Welt ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag wird man aus der Datei ausgeschlossen. Junge Spender:innen sind daher so wichtig wie noch nie zuvor.

Gemeinsam anderen helfen

Dem Team von zave.it ist es eine echte Herzensangelegenheit, auf die Arbeit der DKMS aufmerksam zu machen. So können Kundinnen und Kunden den Kampf gegen Blutkrebs bereits seit längerem mit ihrem Einkauf auch finanziell unterstützen. Konkret, in dem sie die DKMS als Organisation auswählen, der sie ihre Cashback Punkte spenden, die sie zuvor beim Shoppen erhalten haben.

Herzlichen Dank und vor allem Happy Birthday!!