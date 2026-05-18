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Eine Gruppe von Menschen auf einer grünen Wiesen
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ZfP SÜDWÜRTTEMBERG SUCHT LEBENSRETTER:INNEN

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Registrieren Sie sich bei unserer DKMS-Aktion!

Jeder Mensch kann Leben retten!

Mit der Teilnahme an der DKMS-Registrierungsaktion setzen Sie ein Zeichen der Solidarität und geben Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs eine echte Chance auf Heilung. Wir als ZfP Südwürttemberg möchten dazu beitragen, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren.
Ihre Spende könnte die Rettung für eine Person sein, die auf eine Stammzellenspende angewiesen ist. Machen Sie mit und helfen Sie, das Leben von Betroffenen zu verändern.

Die Registrierung ist unkompliziert, schmerzfrei und kostenlos – und ganz einfach von zu Hause aus möglich:

1. Registrierungsset online nach Hause bestellen
2. Wangenabstrich bequem zuhause durchführen
3. Set kostenfrei zurücksenden
4. Fertig!

Drei Fahnen mit dem Zfp Logo vor einem blauen Himmel

Gemeinsam können wir ein unschätzbares Geschenk machen – Hoffnung und eine zweite Chance auf Leben!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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Über die Initiator:innen
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ZfP Südwürttemberg
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Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
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Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
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Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
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