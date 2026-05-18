Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Registrieren Sie sich bei unserer DKMS-Aktion!

Jeder Mensch kann Leben retten!

Mit der Teilnahme an der DKMS-Registrierungsaktion setzen Sie ein Zeichen der Solidarität und geben Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs eine echte Chance auf Heilung. Wir als ZfP Südwürttemberg möchten dazu beitragen, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren.

Ihre Spende könnte die Rettung für eine Person sein, die auf eine Stammzellenspende angewiesen ist. Machen Sie mit und helfen Sie, das Leben von Betroffenen zu verändern.

Die Registrierung ist unkompliziert, schmerzfrei und kostenlos – und ganz einfach von zu Hause aus möglich:

1. Registrierungsset online nach Hause bestellen

2. Wangenabstrich bequem zuhause durchführen

3. Set kostenfrei zurücksenden

4. Fertig!

Gemeinsam können wir ein unschätzbares Geschenk machen – Hoffnung und eine zweite Chance auf Leben!