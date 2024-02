ZUSAMMEN FÜR MELINA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Melina ist neun Jahre alt und wohnt in Bedburg. Bereits im Jahr 2021 wurde Melina aus Ihrem Leben gerissen. Sie war von der Flutkatastrophe in Gemünd betroffen und musste mit ihrer Familie nach Bedburg ziehen und neu anfangen.

Gerade haben sie sich an das neue Umfeld gewöhnt, kommt die nächste Hiobsbotschaft: Melina hat Blutkrebs und kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben. Das Leben der Schülerin und das ihrer Eltern steht erneut Kopf. Krankenhausaufenthalte bestimmen ihren Alltag.



Melina wünscht sich sehnlichst ein normales Kinderleben: Eis essen, mit Freund:innen treffen, in den Freizeitpark fahren

Bitte helft ihr und anderen Betroffenen und lasst euch registrieren. Melina und ihre Familie danken euch von Herzen.