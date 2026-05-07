Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Werbeplakat für das Benefizspiel SV Grün-Weiß Lübben gegen 1. FC Union Berlin.
Charity Event

35 Jahre SV Grün - Weiß Lübben

Stadion der Völkerfreundschaft, Spielbergstr. 26, 15907 Lübben (Spreewald), Deutschland
05.07.2026
15:30 (GMT+2)
05.07.2026
17:30 (GMT+2)
Tickets
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo, Issuu und Erblotse anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Am 05.07.2026 wird’s „Eisern“ im Stadion der Völkerfreundschaft in Lübben. Der 1. FC Union Berlin kommt zum Benefizspiel nach Lübben und tritt gegen die 1. Herren des SV Grün-Weiß Lübben an.

Sämtliche Einnahmen aus den Ticketverkäufen kommen der DKMS und dem Kinderhaus Pusteblume in Burg zugute.

Die Tickets für das Benefizspiel können nur online erworben werden! Die Tickets sind sowohl für Heim- als auch Gästefans. Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt.

Hinweis: Dauerkartenbesitzer und Sponsorenkartenbesitzer der Saison 25/26 vom SV Grün-Weiß Lübben haben freien Eintritt.

Tickets nur solange der Vorrat reicht.

Portraitfoto Gianna Rodriguez
Gianna Rodriguez
benefiz@dkms.de+49 221 940582-3766
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH