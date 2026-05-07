35 Jahre SV Grün - Weiß Lübben

Am 05.07.2026 wird’s „Eisern“ im Stadion der Völkerfreundschaft in Lübben. Der 1. FC Union Berlin kommt zum Benefizspiel nach Lübben und tritt gegen die 1. Herren des SV Grün-Weiß Lübben an.



Sämtliche Einnahmen aus den Ticketverkäufen kommen der DKMS und dem Kinderhaus Pusteblume in Burg zugute.



Die Tickets für das Benefizspiel können nur online erworben werden! Die Tickets sind sowohl für Heim- als auch Gästefans. Kinder bis 6 Jahren haben freien Eintritt.



Hinweis: Dauerkartenbesitzer und Sponsorenkartenbesitzer der Saison 25/26 vom SV Grün-Weiß Lübben haben freien Eintritt.



Tickets nur solange der Vorrat reicht.