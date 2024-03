Aufgeben ist keine Option

Lisas Zukunftspläne sahen ganz anders aus. Eigentlich sollte die 30-Jährige aus Rieden am Forggensee mitten im Leben stehen – mit eigener Wohnung, einem Job und ihren geliebten Hobbys. Doch all das ist für Lisa nicht möglich. Bereits 2015 bemerkte sie, dass etwas nicht stimmt. Die Diagnose: schwere aplastische Anämie – eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Zunächst schienen die Medikamente gut anzuschlagen, doch in den letzten zwei Jahren verschlechterte sich Lisas Gesundheitszustand. Jetzt ist klar – sie braucht eine Stammzellspende.

Aufgeben ist für Lisa keine Option und sie bittet daher: „Registriert euch, denn meine einzige Chance, wieder gesund zu werden, ist, einen geeigneten Stammzellspender zu finden. Es ist ein kleiner Schritt für euch, aber für mich kann er die ganze Welt bedeuten.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.