DKMS X Bisalina Speedruns 2023

Die Leidenschaft fürs Gaming und ein starkes Gemeinschaftsgefühl, Gutes zu bewirken – unter diesem Motto steht der 5. Bisalina Speedruns 2023, der am 2. Dezember in Köln stattfindet. Neben dem Spaß und der Unterhaltung steht in diesem Jahr alles im Zeichen der DKMS. Auf dem Event selber wird die DKMS vor Ort sein und die Möglichkeit bieten, sich direkt als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren. Ebenso gehen die gesammelten Gelder des größten Charity-Speedrun Events Europas an die DKMS. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.