Dein Typ ist gefragt: Das DKMS Schulprojekt auf der Didacta

Bereits zum dritten Mal ist die DKMS bei Europas größter Bildungsmesse - der Didacta - in Köln dabei. Vom 20. bis 24. Februar wird in Halle 07.1 I Stand B049 über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufgeklärt. Lehrkräfte, Referendar:innen, Schülerinnen und Schüler haben außerdem die Gelegenheit, sich dort im Detail darüber zu informieren, wie im Rahmen des DKMS Schulprojekts „Dein Typ ist gefragt“ Registrierungsaktionen an Schulen ablaufen, wie die DKMS unterstützt und wie eine Schule von den umfassenden begleitenden Lernangeboten profitieren kann. Lehrmaterialen können eingesehen werden und sogar digitale Unterrichtsstunden sind vor Ort erlebbar. Zudem können sich Interessierte am Messestand der DKMS direkt in die Spenderdatei aufnehmen lassen.

Weitere Informationen zum DKMS Schulprojekt unter: www.dkms.de/schulen oder in unserer digitalen Pressemappe.