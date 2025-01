didacta – die Bildungsmesse

Vom 11.-15. Februar sind wir als DKMS bei der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart dabei und freuen uns schon sehr.

Für uns als gemeinnützige Organisation ist dies eine wichtige Plattform, um Expertinnen und Experten aus dem Bildungssektor über das DKMS Schulprojekt zu informieren. Denn: Alle 27 Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten. Viele von ihnen sind auf eine Stammzellspende angewiesen – doch oft finden Betroffene kein geeignetes „Match“.

Deshalb werden noch viel mehr potenzielle Spenderinnen und Spender benötigt. Vor allem junge Menschen sind überaus wichtig für die Datei. Schulen, Lehrerinnen und Lehrer sind ganz wichtige Multiplikatoren und können dabei helfen, für Erkrankte und ihre Liebsten den Unterschied zu machen.

Wichtig: Für den Besuch der Bildungsmesse werden EintrittkartenAP benötigt. Du bist dabei und hast ein Ticket? Dann komme sehr gerne zu uns an den Stand B11 in Halle 5 – wir freuen uns!

Infos zu unserem Engagement an Bildungseinrichtungen: Seit 2004 sind wir mit unserem DKMS Schulprojekt bundesweit in Bildungseinrichtungen aktiv. Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ sind Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildende Schulen in Deutschland herzlich dazu eingeladen, sich zu engagieren. Mit Aktionstagen an den Schulen informiert die DKMS Schülerinnen und Schüler umfassend über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende und bietet ihnen die Möglichkeit zur Registrierung als Stammzellspender:in. Mehr Infos gibt es hier: www.dkms.de/schulen