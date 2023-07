Im vergangenen Jahr war die DKMS erstmals mit einem eigenen Stand auf der gamescom vertreten. 2023 laden wir Besucher:innen der Gaming-Messe erneut dazu ein, sich vor Ort als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen, um so mit etwas Glück in Zukunft Leben zu retten. Gaming-Fans können sich beim Besuch des DKMS Stands außerdem in der 3D-Audio-Experience „Destinys Ride“ eine von drei emotionalen Patient:innengeschichten anhören, die eindrücklich vermitteln, wie positiv sich eine Stammzellspende auswirken kann. Für alle Cosplay-Fans wird es zudem eine besondere Möglichkeit geben: Die Star-Wars-Enthusiasten der „German Garrison“ unterstützen an allen Messetagen die DKMS und stehen mit ihren Kostümen aus dem „Krieg der Sterne“ für Fotos mit Fans bereit. Auch die dunkle Seite der Macht steht nämlich für den Aufruf der DKMS: Mund auf, Stäbchen rein, Spender:in sein!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.