DKMS x HOLY

Vor dem John Reed, Ecke Saarbrücker Str. 36-38 , Prenzlauer Allee, 10405 Berlin, Deutschland
10.12.2025
12:00 (MEZ)
10.12.2025
20:00 (MEZ)
Alle 12 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. Für zahlreiche Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele Patient:innen finden keine:n passende:n Spender:in. Das wollen wir zusammen ändern! Machst Du mit?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Salome Steinhoff
Spenderneugewinnung
steinhoff@dkms.de+49 221 94 05 82-3537
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt spenden

