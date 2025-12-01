DKMS x HOLY

Alle 12 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. Für zahlreiche Patient:innen ist die Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch viele Patient:innen finden keine:n passende:n Spender:in. Das wollen wir zusammen ändern! Machst Du mit?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.