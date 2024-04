DKMS X Yes!Con

Am 4. und 5. Mai 2024 findet in Berlin die fünfte Yes!Con statt – die digitale Krebs-Convention by yeswecan!cer von und für Betroffene. Ein Wochenende unter Mutmachern. In verschiedenen Panels geht es mit Expert:innen, Ärzt:innen und Betroffenen in Vorträgen, Workshops und Publikumsaktionen um die Themen Innovation, Information, Interaktion, Inspiration, Austausch und Motivation.

Die DKMS ist erstmals mit dabei und an beiden Tagen mit einem Stand vertreten, um über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende zu informieren und aufzuklären. Auch die Registrierung vor Ort als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender ist möglich.

Im Programm am Sonntag sind wir auf einem Paneltalk durch unseren Stammzellspender Lukas Albrecht und die ehemalige Blutkrebspatientin Luca Chiessi vertreten.

Die Yes!Con kann man live im Stream verfolgen oder sich kostenlos für einen Besuch vor Ort anmelden.

Die yeswecan!cer gGmbH ist eine gemeinwohlorientierte Organisation, die an Krebs erkrankte Menschen unterstützen und die Kommunikation von Betroffenen untereinander fördern will, zum Zwecke des informationellen Austauschs sowie zur Selbsthilfe.