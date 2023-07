W.E4.FASHION DAY - WE FIGHT CANCER

Vier Designer haben sich zusammengetan und erheben ihre Stimme für mehr gesellschaftliches Bewusstsein rund um das Thema Krebs. Kilian Kerner, Marcel Ostertag, Danny Reinke und Rebekka Ruétz starten mit geballter Power eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne im Rahmen der Berliner Fashion Week, um so die Menschen für die Belange von Patientinnen und Patienten zu sensibilisieren. Mit „WE FIGHT CANCER“ widmen sie ihren Veranstaltungstag am 11. Juli – dem W.E4. FASHIONDAY“ – der DKMS und der Deutschen Krebshilfe.

Was großartig ist: 200 Tickets für die Shows der Designer im Juli können öffentlich und für den guten Zweck erworben werden. Den Erlös der Tickets teilen wir uns mit der Deutschen Krebshilfe. Die vier Künstler und wir als DKMS freuen uns daher schon sehr auf den 11. Juli - denn auch während der Fashion Shows wird auf das Thema Krebs aufmerksam gemacht. So werden wir dort die Möglichkeit haben, mit einem eigenen Stand präsent zu sein. An diesem informieren wir rund um das Thema Blutkrebs und Stammzellspende, stehen für Fragen zur Verfügung und bieten darüber hinaus die Registrierung in die DKMS Datenbank an.