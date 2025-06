Gemeinsam für Claudia

Die 52-jährige Claudia aus Harztor war bis vor Kurzem noch das, was man eine Powerfrau nennt. Ob beim Triathlon, auf dem SUP, beim Klettern, Wandern durch die Sächsische Schweiz oder einfach draußen im Garten mit ihrer Familie. Doch plötzlich ging nichts mehr: Beim Laufen blieb ihr die Luft weg, ihr geliebter Hausberg war nicht mehr zu schaffen. Die ersten Gedanken: Alterserscheinung? Die Wahrheit traf sie wie ein Schlag: akute Leukämie. Ein Moment, in dem sich das ganze Leben ändert. „Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen.“ Claudia ist fassungslos. Aber sie hat auch Hoffnung. Hoffnung auf Dich! Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich bei der Aktion des SV Hohnstein als potentielle Stammzellspenderin oder potentieller Stammzellspender registrieren. Schenke Claudia und andere Betroffenen Hoffnung auf Leben!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/registrieren in Registrierungsset bestellen.