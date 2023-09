Mary, die als älteste Schwester einer armen Familie in Nigeria geboren wurde, hatte es in ihrem Leben bisher nicht leicht. Statt zur Schule zu gehen, kümmerte sie sich um ihre jüngeren Geschwister und arbeitete auf dem Feld. Nach etlichen Jahren und vielen Fehl- und Totgeburten wurde endlich ihr Wunschkind Emmanuel geboren. Doch kurz nach seiner Geburt erkrankte ihr Mann an Krebs und verstarb. Nun erhielt die 49-Jährige selbst die Schockdiagnose Leukämie. Als Mutter hat sie nur einen Wunsch: Noch lange für ihren Sohn da zu sein. Dazu ist sie auf eine Stammzellspende angewiesen. Da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, wenn Spender:in und Patient:in dieselbe ethnische Herkunft haben, geht dieser Aufruf vor allem an Menschen aus Nigeria und Westafrika. Es ist so einfach, ohne Risiko Leben zu retten.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.