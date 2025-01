Hilfe für Sarah

Sarah ist 26 Jahre alt, aus Remscheid und genau die Art von Mensch, die jeder in seinem Leben braucht. Sie ist nicht nur eine liebevolle Person und gute Freundin. Vor allem ist sie immer für andere da, wenn diese Hilfe benötigen. Nun sind es diesmal jedoch plötzlich andere, die für Sarah da sein müssen, denn im November erhielt

Sarah die Diagnose Leukämie – Blutkrebs. Der Schock war groß. Inzwischen erhält sie eine Chemotherapie und es ist klar: Sarah ist auf eine Stammzellspende angewiesen, um zu leben. Sarah ist jedoch eine wahre Kämpferin und lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen. Dabei kann sie sich zum Glück auch auf ihr Umfeld verlassen. So sind Freunde in dieser Situation nicht nur für sie da, sondern organisieren nun auch eine Registrierungsaktion, um Sarah und andere Betroffene zu unterstützen. Um möglichst vielen Menschen, die wie Sarah ihren genetischen Zwilling für eine Stammzellspende suchen, helfen zu können und Sarah ihre Unterstützung zu zeigen, wird daher am Sonntag, den 09.02 für alle Interessierten eine Registrierungsaktion organisiert. Die iGMG Remscheid Milli Görüş Camii steht dabei als Anlaufpunkt für die Registrierung zur Verfügung.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de ein Registrierungsset bestellen.