Immer positiv bleiben

Das ist Ankes Motto – trotz Blutkrebs

Und so geht die 56-Jährige durchs Leben, oder besser gesagt: wandert durchs Leben. Wind und Wetter halten sie nicht drinnen. Am liebsten taucht sie ein in die Natur Skandinaviens. Und wenn sie mal zuhause ist, zieht sie fröhlich pfeifend mit dem Staubsauger durch die Wohnung. Hinsetzen? Gibt’s nicht!

Doch seit Mai kann Anke die Natur nur noch durch eine Scheibe betrachten: Nach monatelanger Unsicherheit erhält sie die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Sie braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. „Mein Traum ist es, wieder auf einem Berg im Ötztal zu stehen – gesund und frei.“ Hilf Anke und anderen Betroffenen, ihre Träume zu erfüllen. Registriere dich als Stammzellspender:in!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/anke in Registrierungsset bestellen.