Lebensretterin sucht Lebensretter:in

Ein Leben ohne Feuerwehr? Für Saskia wäre das ein Leben ohne Familie. Sie ist Feuerwehrfrau aus Leidenschaft, wirft sich mit Elan in ihre Einsatzkleidung, um Menschen in Not zu helfen.

Doch plötzlich ist alles anders: Saskia braucht selbst Hilfe. Im Juli bekommt die 28-Jährige die Diagnose akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Die Chemotherapie reicht nicht, um sie zu retten. Sie braucht dringend eine Stammzellspende, um zu überleben, doch bislang wurde kein:e passende:r Spender:in gefunden.

Jetzt kannst Du handeln: Gib Hoffnung, rette Leben und registriere Dich als Stammzellspender:in – für Saskia und all jene, die auf eine zweite Chance warten.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/saskia ein Registrierungsset bestellen.