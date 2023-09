Leo braucht Dich

Leo ist ein liebenswerter und aufgeweckter Junge. Er liebt es herumzutollen oder mit dem Traktor mitzufahren. Zusammen mit seinem großen Bruder Toni und seinen Eltern lebt er in Untereisenheim und in Wüstensachsen. Doch im Jahr 2020 ändert sich der Alltag der ganzen Familie von einem Tag auf den anderen. Vor drei Jahren wurde bei Leo Blutkrebs diagnostiziert. Seitdem ist er oft im Krankenhaus und hat schon viele Therapien hinter sich – ohne langfristigen Erfolg. Der Blutkrebs ist immer noch da. Eine Stammzellspende ist jetzt seine einzige Chance auf Heilung. Um Leo und anderen Patient:innen zu helfen, organisieren Familie und Freunde eine Registrierungsaktion in Wüstensachsen. Alle, die mitmachen, können ein:e Lebensretter:in für Leo oder andere Betroffene sein. Mund auf. Stäbchen rein. Leos Spender sein.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.